O motorista de um caminhão ficou gravemente ferido em um acidente no início da manhã deste sábado (21), na RS-122, no km 107, em Flores da Cunha. O veículo, carregado de maçã, colidiu contra o barranco de pedra e tombou sobre a pista. Por volta das 8h10min, o trânsito estava no sistema "pare e siga", no Km 107, cerca de um quilômetro antes da ponte sobre o Rio das Antas.