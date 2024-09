Os moradores de Flores da Cunha agora contam com um espaço permanente para o descarte correto de eletroeletrônicos. Um contêiner foi instalado no estacionamento ao lado da prefeitura (Rua São José, 2.500, no Centro). A coleta é de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h. No próximo sábado haverá uma campanha de coleta e o serviço funcionará das 8h30min às 15h.