Uma comitiva da ExpoAgro, de Antônio Prado, visitou a redação integrada da RBS em Caxias do Sul nesta quinta-feira (5) para divulgar a primeira edição do evento. A feira de agronegócios começa no dia 13 de setembro, uma sexta-feira, e segue até o domingo (15), das 9h às 21h, no Centro de Eventos do município.