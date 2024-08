Mesmo com o triplo de infecções do que toda a série histórica de nove anos, casos de dengue reduzem em Caxias desde o início do inverno 

Apesar de Caxias do Sul estar atualmente com 258 casos de infecções por dengue, mais do que o triplo de confirmados em toda a série histórica entre os anos de 2015 e 2023 — nesses nove anos foram 82 casos no total —, segundo dados atualizados nesta segunda-feira (5) pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o número de confirmações no município está em queda desde o início do inverno. Os dados da série histórica são contabilizados pelo Painel de Casos de Dengue do Rio Grande do Sul.