Os atendimentos de serviços essenciais à população realizados pela Receita Federal de Caxias do Sul estarão disponíveis, a partir de segunda-feira (5), na unidade do Tudo Fácil, no segundo andar do Shopping San Pellegrino. A ação ocorre para garantir a continuidade dos serviços depois que o prédio da Receita, no bairro Rio Branco, foi atingido por um incêndio no dia 25 de julho e segue sem previsão de reabertura.