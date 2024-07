Ainda não há prazo para que o prédio da Receita Federal, em Caxias do Sul, reabra para atendimento. Um incêndio atingiu a estrutura, localizada no bairro Rio Branco, no fim da manhã da última quinta-feira (25). Cerca de 40 pessoas estavam no local no momento em que as chamas se iniciaram. Todos saíram do prédio e ninguém se feriu.