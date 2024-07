A Rua Nayr Leonzio Covolan, entre as ruas Vitor Sanvitto e Unibaldo José Holasno, é a primeira via de Caxias do Sul a receber a pavimentação custeada pelo financiamento de R$ 40 milhões contratado pela prefeitura. O início da obra foi anunciado nesta sexta-feira (05), com a limpeza e marcação da pista. Porém, o asfaltamento só será realizado quando o clima estiver seco.