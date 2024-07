Equipes do Corpo de Bombeiros e da Marinha seguem procurando por Antônio Henrique Lotis, 45 anos, nas águas do Rio das Antas, entre Bento Gonçalves e Cotiporã. Ele estava em um barco com outras três pessoas, dois adultos e uma criança de 10 anos, quando a embarcação virou no dia 29 de junho, por volta de 15h30min.