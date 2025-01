Mutirão de serviços ocorre em 24 praças de Porto Alegre; prioridade são os espaços com prefeitos

Porto Alegre conta com cerca de 700 praças. Em um primeiro momento, o serviço seria realizado apenas em 15 delas. Porém, as equipes da pasta e empresas terceirizadas identificaram mais logradouros perto das mapeadas que necessitavam de reparos.

Na quinta-feira (23), as equipes estiveram na Praça Orixá Xangô, no bairro Restinga, fazendo pequenos reparos, como pintura de brinquedos, além do serviço de podas. O espaço deverá ser revitalizado no primeiro semestre deste ano.