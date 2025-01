BR-470 ganha nova rotatória no trecho urbano de Nova Prata

Um dos entroncamentos urbanos da BR-470, em Nova Prata, agora tem uma rotatória para organizar o fluxo e dar mais segurança aos motoristas. A remodelação no km 155 da rodovia foi entregue nesta semana. O ponto fica no cruzamento com a Rua Brasil e com a Estrada Pinheiro Machado, que dá acesso ao Museu Rural e à Rota Turística Pedreiras Históricas. Pela rotatória também é possível acessar o centro da cidade e o bairro São Pelegrino.

O trecho da BR-470 na área urbana de Nova Prata está contemplado no projeto do Bloco 2 de concessão de rodovias, relançado pelo governo do Estado no fim do ano passado e que passa por discussão pública. A proposta inclui rodovias do norte, do Vale do Taquari e da Serra. Já o trecho entre Nova Prata e Bento Gonçalves seguirá sob gestão do Dnit, mas poderá ser repassado para administração da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) no futuro. A empresa realiza estudos seguindo determinação de contrato.