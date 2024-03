A concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) irá estudar, a pedido do governo do Estado, a possibilidade de incluir um trecho adicional da BR-470, na Serra, ao contrato de concessão já em vigor. Trata-se do trajeto de cerca de 63 quilômetros entre Bento Gonçalves e Nova Prata. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (18) pelo diretor-presidente da empresa, Ricardo Peres, na RA CIC, evento da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do Sul.