A concessão das rodovias estaduais da Serra gaúcha e do Vale do Caí completou um ano na última quinta-feira (1), marcando uma mudança de fase na execução do contrato. Desde fevereiro do ano passado, a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) deveria cumprir com os chamados trabalhos iniciais. Eram basicamente correções de problemas emergenciais, como eliminação de buracos, reforço de sinalização e limpeza de sistemas de drenagem. Outro compromisso era iniciar a prestação de serviços, como socorro médico e mecânico.