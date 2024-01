O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) abriu um processo de licitação para contratação de empresa especializada na elaboração de estudos e projetos para a duplicação da BR-470, entre Nova Prata e Bento Gonçalves, na Serra. A previsão é de investimentos em um trecho total de 61,5 quilômetros, entre o entroncamento da rodovia com a RS-441, em Nova Prata, e se estendendo até o cruzamento com a RS-444, no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Ao todo, o trecho também passa pelos municípios de Veranópolis e Vila Flores.