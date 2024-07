Um homem está desaparecido desde sábado (29) no Rio das Antas, entre Bento Gonçalves e Cotiporã. De acordo com o capitão do Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves, Gustavo Kist, a embarcação em que o homem estava teria tido problemas durante a travessia do rio. Outras três pessoas estavam no barco no momento do acidente e foram resgatadas com vida.