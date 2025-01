Saiba quais são os 10 cruzamentos que mais registraram acidentes em Caxias do Sul

Trecho da Avenida Perimetral Bruno Segalla com a São Leopoldo é o primeiro do ranking. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Caxias do Sul registrou 3.383 acidentes de trânsito com danos materiais em 11 meses de 2024, conforme dados da Fiscalização de Trânsito, compilados entre 1º de janeiro e 30 de novembro. De acordo com a Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), os números de dezembro ainda não foram concluídos. Para efeito de comparação, em todo o ano de 2023 foram 4.414 acidentes.

O cruzamento entre a Avenida Perimetral Bruno Segalla e a Avenida São Leopoldo, na Zona Sul, é o mais perigoso para esse tipo de colisão (veja os 10 pontos em mapa abaixo). No período analisado foram contabilizadas 20 ocorrências. Conforme o secretário adjunto da pasta de trânsito, Alfonso Willenbring Junior, nesta região já foi instalado um controlador de velocidade que busca reduzir os índices de acidentes.

Willenbring afirma que todos os dados de acidentalidade de Caxias são analisados para que se possa pensar em alternativas e melhorias ao fluxo. Os números também são utilizados pela Escola de Trânsito na busca pela conscientização dos condutores caxienses:

— Em várias situações vamos ao local com a nossa equipe técnica para entender o que aconteceu e, com isso, promover alterações. Muitas vezes a implementação de um semáforo em um cruzamento pode ser viável, pode ser objetivo, em outras situações mudamos uma "mão" de uma via, por exemplo, ou transformamos em "mão única" uma via que são em "duas mãos".

O cruzamento entre a Rua Dom José Baréa e a Treze de Maio, no bairro Exposição, divisa com Nossa Senhora de Lourdes, é o segundo colocado com mais acidentes. Entre janeiro e novembro foram 11 colisões com danos materiais. Neste ponto, segundo Willembring, foi feito um estudo de impacto de trânsito pelo Fort Atacadista, antes da implantação do empreendimento, e que prevê a instalação de um conjunto de semáforos no local.

— Foi feita uma intervenção grande na sinalização horizontal tentando alertar mais os condutores que passam, e agora estamos implantando, logo em seguida, um sistema semafórico para primeiramente ordenar o tráfego — adianta.

Na visão do secretário adjunto, as colisões com danos materiais possuem similaridades, como a imprudência. E chama atenção ao analisar os 10 cruzamentos com mais acidentes que seis deles são nas perimetrais da cidade (confira abaixo).

— Nas perimetrais nós temos diversos controladores de velocidade implantados que ainda não estão servindo para autuação, mas sim para registro da velocidade de cada veículo, e nós temos velocidades absurdas.

Multas no segundo semestre

Os controladores de velocidade que integram o sistema de cercamento eletrônico de Caxias do Sul vão começar a emitir autuações aos motoristas infratores a partir do segundo semestre deste ano. A previsão é do secretário de Trânsito, Elizandro Fiuza, que não deu uma data exata para a mudança. Atualmente, existem equipamentos em pelo menos 21 pontos da área urbana de Caxias.

10 locais com mais acidentes

Avenida Perimetral Bruno Segalla x Avenida São Leopoldo: 20 ocorrências; Rua Dom José Barea x Rua Treze de Maio: 11 ocorrências; Rua Atílio Andreazza x Rua Irmão José: 10 ocorrências; Avenida Perimetral Rubem Bento Alves x Rua Ludovico Cavinato: 10 ocorrências; Avenida Perimetral Bruno Segalla x Rua Ernani Aguilar Correa: 10 ocorrências; Rua Pio XII x Avenida Perimetral Ruben Bento Alves: 9 ocorrências; Rua Sinimbu x Rua Marechal Floriano: 8 ocorrências; Rua Atílio Andreazza x Avenida Perimetral Ruben Bento Alves: 8 ocorrências; Rua Teixeira Mendes x Avenida Júlio de Castilhos: 8 ocorrências; Avenida Salgado Filho x Avenida Perimetral Bruno Segalla: 8 ocorrências.