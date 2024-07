A prefeitura de Caxias do Sul promoveu, no início da noite desta quinta-feira (25), a audiência pública sobre a parceria público privada (PPP) da Educação Infantil. É uma das etapas necessárias para a aprovação da proposta por parte do Tribunal de Contas do Estado (TCE). A PPP prevê a contratação de uma empresa para construção e manutenção de 32 escolas de Educação Infantil em vários pontos da cidade, com a oferta de 7,3 mil vagas.