VÍDEO: confira o momento em que a ponte na BR-116 entre Nova Petrópolis e Caxias é implodida

A travessia, localizada no km 174 da rodovia, está interditada desde 12 de maio. Com a chuva intensa, a força do Rio Caí fez com que um dos pilares centrais da estrutura fosse danificado pela água, e a pista cedeu

27/06/2024 - 11h30min