Um dia após a implosão da Ponte do Rio Caí, no km 174 da BR-116, entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) trabalham na avaliação da detonação com dinamite de blocos de laje que sobraram após a ação na manhã de quinta-feira (27). Os materiais estavam ligados nas cabeceiras e nos pilares no meio do rio.