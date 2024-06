Os grandes volumes de chuva que atingiram a Serra desde o início de maio não danificaram as rodovias apenas por meio de deslizamentos ou erosão do leito da via. Os buracos também voltaram a causar transtornos, mesmo em trechos que não tiveram interrupção. É o caso da Rota do Sol, cujos usuários têm reclamado com frequência de buracos grandes e numerosos entre Caxias e São Francisco de Paula. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), afirma, contudo, que já iniciou os reparos e o trabalho deve ser concluído em até duas semanas.