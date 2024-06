A nova maternidade pelo SUS no Hospital Virvi Ramos, em Caxias do Sul, começará os atendimentos a gestantes no dia 1º de julho. O anúncio foi feito nesta terça-feira (4) pela prefeitura. O contrato com o Hospital Pompéia, onde está sendo ofertado o serviço por uma empresa terceirizada contratada pelo município, se encerra em 30 de junho.