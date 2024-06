Foram liberados R$ 4,5 milhões para equipar a nova maternidade no Hospital Virvi Ramos, que vai assumir os atendimentos via SUS e cujas obras de ampliação ainda não têm data para começar. A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul autorizou o município na quarta-feira (29) a fazer o pagamento do recurso à instituição. O montante é proveniente de emendas parlamentares, e será pago em três parcelas de R$ 1,5 milhão.