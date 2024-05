Neste sábado (18), até as 17h, as unidades básicas de saúde (UBS) de Caxias do Sul estão abertas para atualização da carteira de vacinação - exceto as UBSs do Centenário e Vila Cristina, fechadas por tempo indeterminado em função de estragos pela chuva dos últimos dias. A vacina da gripe também está sendo aplicada na Praça Dante Alighieri até as 15h e no Shopping Villagio Caxias até as 16h. Para se imunizar é preciso apresentar documento pessoal e caderneta de vacinação. Para crianças é obrigatória a apresentação da caderneta.