Com a chuva da última semana, a unidade básica de saúde (UBS) do Centenário, em Caxias do Sul, sofreu danos estruturais e, por isso, da próxima segunda até a sexta, pacientes que eram atendidos no espaço serão recebidos em um ônibus da Cruz Vermelha. O veículo estará estacionado na Rua Saturnino Pereira, 160, no bairro Centenário II, das 13h às 16h30min.