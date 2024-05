A Companhia Energética Rio das Antas (Ceran) afirma que o rompimento parcial da Barragem 14 de Julho "até o momento, não traz aumento significativo nas vazões já existentes na Bacia Taquari-Antas". A Ceran, que administra a estrutura no Rio das Antas entre Bento Gonçalves e Cotiporã, divulgou nota no final da tarde desta quinta-feira (2). No início da tarde desta quinta, autoridades confirmaram o colapso da Barragem 14 de Julho.