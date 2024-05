Depois de todo o estrago no final do ano passado com a chuva, no dia 22 de abril deste ano o governo federal anunciou o repasse de R$ 441 mil para recuperação emergencial das estradas de Capanema e da Linha Leopoldina, no interior de Santa Tereza. Essas e outras obras, como as reconstruções de encostas e até de uma ponte pênsil centenária começariam ainda esse mês. No entanto, as fortes chuvas que atingem o Estado desde segunda-feira (29), além de impedirem a reestruturação do município, agravaram a situação da cidade que recomendou, na terça-feira (30), para que moradores deixassem suas residências pelo risco de transbordamento do rio Taquari.