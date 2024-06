A Caminho Rede de Ensino, de Caxias do Sul, está promovendo o projeto "Uma colcha para cobrir o mundo", para fomentar a solidariedade e a empatia. O nome da ação é baseado no livro da escritora Eleonora Medeiros, que fala sobre o cuidado com o meio ambiente, e ressalta o amor e a generosidade com o próximo.