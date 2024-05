O cavalo Caramelo, famoso após ficar ilhado em cima de um telhado em Canoas em meio a chuva que caiu no Rio Grande do Sul desde o início do mês, será recriado, em tecido, durante uma oficina do Banco do Vestuário de Caxias do Sul. A ação, do programa da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Inovação (SDEI), é comandada pela artesã Roseli Celi. Também serão confeccionadas as Bonecas de Amor. Todos os itens serão doados para crianças e idosos que foram afetados pela chuva no Estado.