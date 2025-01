Confira a programação de Réveillon em cidades da Serra

Nata Luz, em Gramado, segue até 12 de janeiro. Cleiton Thiele / SerraPress

A Serra segue em clima de festas com as programações de Natal e Réveillon. Em Carlos Barbosa, a virada do ano no Parque da Estação ocorre desde 2009. Localizado na Rua Júlio de Castilho, no centro da cidade, o espaço deve receber cerca de 20 mil pessoas. A programação começa às 21h, com shows das bandas Reverendo Jones e Sétimo Sentido. Estabelecimentos comerciais próximos permanecerão abertos para atender o público durante a noite.

Em Gramado, a Avenida Borges de Medeiros será o palco principal das comemorações de Ano-Novo, com uma queima de fogos de oito minutos tendo a Igreja São Pedro como principal cenário. A programação musical começa às 22h com um show especial de acendimento dos arcos na Avenida das Hortênsias às 23h50min. A organização espera um público de 15 mil pessoas. O último Grande Desfile de Natal do ano ocorre nesta terça-feira (31), às 20h, e os ingressos podem ser adquiridos no site do Natal Luz.

Em Canela não haverá queima de fogos na área central, mas a plataforma Skyglass será palco das celebrações. O evento começa às 22h, com ingressos à venda pelas redes sociais do parque.

Já z Roda Canela preparou uma programação especial de fim de ano, com o show de acendimento, com luzes e música. Para o Réveillon, nesta terça, a festa será ao ar livre, com shows do DJ Vyolo e da banda Supertrack, além de contagem regressiva cênica e fogos de artifício. Os ingressos estão disponíveis no site.

Em Nova Petrópolis, o Réveillon será animado pelo Grupo Triou e pela dupla Lucas e Felipe, a partir das 21h, na Rua Coberta. À meia-noite, o espetáculo pirotécnico acontecerá na Praça das Flores.

Confira as programações:

Carlos Barbosa

Terça-feira (31)

21h - Shows das bandas Reverendo Jones e Sétimo Sentido no Parque da Estação

Canela

Terça-feira (31)

10h - Vila de Artesanato na Praça João Corrêa

10h - Casinha do Papai Noel

22h - Evento na roda-gigante Skyglass (ingressos limitados)

Gramado

Terça-feira (31)

9h - Vila de Natal

9h - Casa do Papai Noel

16h - Oly, Despertando a Magia da Bondade

18h - Angelus na Rua Coberta

20h - O Grande Desfile de Natal

20h - Acendimento das Luzes na Avenida das Hortênsias

22h - Atrações musicais na Rua Coberta

23h50min - Show de acendimento dos arcos na Avenida das Hortênsias

0h - Queima de fogos

Nova Petrópolis

Terça-feira (31)