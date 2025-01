Prazo para pagamento com desconto máximo do IPTU, em Caxias, termina na segunda-feira

Moradores de Caxias do Sul que desejam quitar o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) com desconto máximo devem ficar atentos: o prazo para obter redução de 12% no valor termina na segunda-feira (6).

Além do primeiro vencimento, em cota única, o contribuinte poderá quitar totalmente o imposto em 10 de fevereiro e receberá o desconto de 10%. Caso o contribuinte escolha fazer o pagamento parcelado, não haverá descontos. As datas de vencimento serão para os dias 10 de abril, 12 de maio, 10 de junho e 10 de julho.

Os boletos estão disponíveis exclusivamente em formato digital no site da prefeitura, no ícone IPTU e no aplicativo Cidadão Online - Caxias do Sul, disponível para Android e iOS. Quem não tiver acesso à internet,pode se dirigir ao Tudo Fácil, localizado no Bourbon Shopping San Pelegrino e solicitar auxílio dos atendentes. Não haverá envio pelos Correios.