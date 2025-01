No período de festas, doações de leite materno diminuem 65% na Serra

O Hospital Tachini, em Bento Gonçalves, o único que realiza a coleta de leite materno na Serra e, nos últimos dias, a instituição viu as doações baixarem para menos da metade. A média por semana é de 20 doações, mas no período entre Natal e Ano-Novo foram apenas sete coletas e de uma única doadora. O hospital faz coletas gratuitas e a domicílio em cinco municípios da Serra.

Além de Bento, lactantes de Caxias, Farroupilha, Flores da Cunha, Carlos Barbosa e Garibaldi podem doar. O estoque atual, de 43 litros, tem estimativa de durar 21 dias. Com cerca de 150 nascimentos por mês, o Hospital Tachini precisa de em média dois litros de leite materno por dia. Toda mulher em período de amamentação é uma potencial doadora.

— Nesse período de férias, que na verdade compreende o final de dezembro até metade de fevereiro, o hospital procura sempre por novas doadoras pois muitas delas acabam viajando. Elas saem da suas cidades e acabam deixando de doar nesse período, só que a nossa demanda segue alta. Hoje a gente precisa em torno de 2 litros de leite para atender os bebês internados. Mas o que nos chama atenção é que nessa última semana a gente viu uma diminuição muito importante do número de coletas de leite — diz Graziela Zortéa, nutricionista do Banco de Leite do Tacchini.