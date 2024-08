O serviço de coleta de leite materno em casa do Banco de Leite do Hospital Tacchini ganhou reforço de novos parceiros e a ampliação de cidades recentemente. Além do Corpo de Bombeiros, a arrecadação diretamente na moradia das doadoras tem o apoio, agora, de militares do Exército e também de servidores da Secretaria Municipal de Segurança de Bento Gonçalves. As novas parcerias foram firmadas em julho, segundo a instituição de saúde.