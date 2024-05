Cerca de 15 carretas carregadas com 40 mil litros de gasolina estão chegando em Caxias do Sul, na tarde desta sexta-feira (3). A informação é do presidente do Sindipetro Serra, sindicato que representa as revendas em Caxias e região, Vilson Pioner. Por volta das 16h30min, ele informou que um caminhão havia chegado no posto dele.