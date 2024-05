Uma carreta do grupo de pagode Sorriso Maroto se envolveu em um acidente na manhã deste sábado (11) em Caxias do Sul. O veículo, que saiu da cidade do Rio de Janeiro com donativos para as vítimas da chuva no Rio Grande do Sul, acabou colidindo com uma barreira na BR-116, em Vila Cristina, no interior do município.