O Banco de Alimentos de Caxias do Sul precisa da doação de alimentos não-perecíveis para abastecer cozinhas comunitárias que ajudam seis municípios. Conforme a prefeitura, os itens são para a produção de sanduíches e marmitas. Os alimentos são distribuídos para famílias afetadas pela chuva, equipes de trabalho e socorristas. Além de Caxias, os grupos atendem ainda Roca Sales, Muçum, São Sebastião do Caí, Estrela e Cruzeiro do Sul.