Um relatório indicando que 47 residências devem permanecer interditadas em Galópolis e na Vila São Pedro, em Vila Cristina, foi entregue ao prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, nesta sexta-feira (24). O documento foi elaborado pela equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma), em parceria com o Departamento de Recursos Minerais (DRM-RJ).