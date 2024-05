Restabelecer a ligação direta entre Caxias do Sul e a Região das Hortênsias, via Nova Petrópolis, é uma das prioridades de governo federal, municípios e comunidades. O acesso está comprometido desde o começo de maio, devido aos estragos na infraestrutura viária causados pela chuva. Com diversos bloqueios na BR-116, devido a deslizamentos de terra, além da queda da ponte sobre o Rio Caí, interditada depois que o pilar central cedeu, pelo menos duas frentes de trabalho estão em andamento para agilizar a conexão.



A principal delas é a instalação de uma ponte provisória de ferro, projetada e executada pelo Exército. A obra de construção das cabeceiras da estrutura é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que já iniciou a operação. O local definido para erguer a travessia é a localidade de Sebastopol, no distrito de Vila Cristina, no interior de Caxias.