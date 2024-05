Bloqueada desde o dia 2 de maio, quando deslizamentos de terra destruíram a pista no trecho do km 170, a BR-116, em Vila Cristina, estará liberada para tráfego a partir de 12h desde quinta-feira (16). A informação foi passada à comunidade pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).



Em visita a Caxias do Sul nesta semana, o ministro dos Transportes, Renan Filho, fez um levantamento dos estragos, e divulgou vídeo nas redes sociais confirmando que a BR-116 será liberada para o trânsito de veículos na quinta, inclusive nos km 161 e 163, em Galópolis. Neste último, o fluxo funcionará em sistema de pare e siga. Os trechos foram igualmente atingidos por deslizamentos, e estão interditados desde o começo do mês.