Em um vídeo divulgado nesta quarta-feira (15) em seu perfil em uma rede social, o ministro dos Transportes, Renan Filho, confirmou que a ligação entre o centro de Caxias do Sul e o distrito de Vila Cristina, via BR-116, será retomada a partir de amanhã. O fluxo será permitido em sistema pare e siga. O ministro não detalha como está o andamento dos trabalhos na rodovia. O vídeo foi gravado diretamente de Caxias, onde o ministro acompanha os efeitos da catástrofe climática na infraestrutura da região.



— Da ponte do Rio Caí, subindo a Serra até Caxias, nós já vamos liberar até amanhã, em pare e siga, a rodovia — revela Renan.