Uma das áreas de Gramado mais afetadas pelas chuva, o Loteamento Orlandi, no bairro Várzea Grande, passará por obras de drenagem. A iniciativa da Secretaria Municipal de Obras busca recuperar a estabilidade do solo e impedir que novas rachaduras surjam. O projeto de drenagem foi elaborado pela BSE Engenharia, empresa que atua no município desde o fim do ano passado, acompanhando as rachaduras e primeiras movimentações do solo.