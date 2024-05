O número de desalojados e desabrigados em Gramado por decorrência das chuvas chegou a 1.114 neste domingo (12). Conforme a última atualização do Gabinete de Crise, são 872 desalojados, que estão nas casas de familiares e amigos, e 242 desabrigados. Com a chuva constante, algumas ruas foram tiveram problemas e as aulas foram suspensas nesta segunda (13) e terça-feira (14).