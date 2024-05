O trabalhador da construção civil Fernando Branchini, 28 anos, sobreviveu ao deslizamento de terras na Linha Pedras Brancas, na zona rural de Gramado. O incidente vitimou seu pai, Rudimar Branchini, 62, sua mãe, Matilde Verônica Zimmermann, 47, e seu irmão mais novo, Jocemar Zimmermann Branchini, 17. Com as fortes chuvas da madrugada de 2 de maio, a encosta cedeu e o barranco soterrou a casa da família no interior do município. Fernando estava acordado e escutou o barulho das pedras rolando.