Uma comunidade que aguarda para voltar à normalidade. Assim é a situação de 1.250 pessoas que estão fora de casa em Gramado, depois que precisaram evacuar 16 pontos da cidade considerados áreas de risco — no total, 40.134 pessoas vivem no município, conforme o último Censo do IBGE. A classificação é da Defesa Civil. Diversos bairros apresentam deslizamentos de terra e rachaduras, que comprometem a estrutura das construções, e podem desabar.