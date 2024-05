Dois corpos foram resgatados em meio aos escombros do deslizamento de terra na localidade de Linha Pedras Brancas, no interior de Gramado, no final da tarde desta sexta-feira (3). Com a localização das vítimas, chega a seis o número de mortos em decorrência da chuva na cidade na quinta-feira (2). Um menino continua desaparecido em Pedras Brancas.