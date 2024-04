A massa doce, salgada, fina, fofinha e com receitas variadas do grostoli encantou os 60 mil visitantes que passaram pelo 3º Festival do Grostoli, que terminou neste domingo (21), em Garibaldi. Ao todo, desde sexta-feira (19), foram comercializados 680 mil unidades da massa. Nas bancas, o produto era vendido em saquinhos com cerca de 10 unidades ao custo de R$ 15. Apenas nesse item, a estimativa é que tenha movimentado cerca de R$ 1 milhão ao longo dos três dias de evento. A edição deste ano também registrou aumento de 36% nas vendas em relação ao ano passado, quando 500 mil unidades foram vendidas.