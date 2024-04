Muita farinha, açúcar e engajamento coletivo. Para preparar o Festival do Grostoli, as comunidades responsáveis pela produção da iguaria colocaram, literalmente, a mão na massa. Além dos tradicionais tipos fino e fofo, versões de grostoli gourmet e salgado estarão à disposição do público entre a sexta-feira (19) e o domingo (21), em Garibaldi. O prato principal será feito por 15 comunidades e dois espaços gastronômicos. No entanto, as opções diferenciadas serão vendidas em estandes específicos.