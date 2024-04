Doce ou salgado, fino ou fofinho, o grostoli é o protagonista do festival que ocorre pela terceira vez em Garibaldi. São 15 comunidades envolvidas na preparação desse prato que ganhou várias versões na Serra e atrai visitantes durante o final de semana. O 3° Festival do Grostoli tem entrada gratuita e ocorre no entorno da Igreja Matriz, no Centro.