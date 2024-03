Foi liberado nesta terça-feira (12) o trânsito na BR-116, no trecho que compreende os km 176 a 181, entre as cidades de Caxias do Sul e Nova Petrópolis. A liberação ocorreu por volta das 20h. O local estava com restrições desde junho de 2023, quando a região foi atingida por um ciclone extratropical, que causou quedas de barreira.