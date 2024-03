Antes tratada como provisória, a ponte construída com recursos da comunidade entre Nova Roma do Sul e Farroupilha, na RS-448, poderá permanecer como a principal ligação entre os dois municípios da Serra. A nova estrutura planejada pelo governo do Estado não é considerada prioridade para o município, segundo o prefeito de Nova Roma, Douglas Pasuch. Por isso, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) informou que não tem previsão para o andamento do projeto para a construção da nova travessia.