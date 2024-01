Cercada de simbolismos, a ponte que vai retomar a ligação entre Nova Roma do Sul e Farroupilha, a ser inaugurada neste sábado (20), traz uma demonstração curiosa de fé. Viabilizada pela comunidade por meio da arrecadação privada de R$6 milhões, a construção contou com a ajuda de pedreiros da região. Entre eles, Décio Turchetto, 55 anos, que levou para a obra um hábito herdado do avô: no concreto que forma a pista da ponte, foram enterradas imagens de duas santas, com o objetivo de proteger e abençoar a estrutura.