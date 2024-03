O Pelotão Rodoviário da Brigada Militar de Farroupilha, que fica no ponto onde funcionava o antigo pedágio do município na RS-122, passou por uma reforma completa na estrutura. As obras foram entregues oficialmente nesta sexta-feira (8), quando a unidade também recebeu uma nova viatura L200 semi-blindada. Os investimentos foram realizados pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) e fazem parte das obrigações do contrato de concessão de 271 quilômetros de rodovias da Serra e do Vale do Caí.